Установить на dle сайт Fast Traffic Trader 2 точнее объяснить куда там вот это вставить.

Цитата:

На индексной странице необходимо поставить специальный код для подсчета трафика.

Вставьте in.php в Ваши страницы между и

Сам скрипт установлен вот только не знаю как подключить к dle