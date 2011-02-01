Установить на dle

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Завершен2 заявки126 просмотров

Установить на dle сайт Fast Traffic Trader 2 точнее объяснить куда там вот это вставить.

Цитата:

На индексной странице необходимо поставить специальный код для подсчета трафика.

Вставьте in.php в Ваши страницы между и

Сам скрипт установлен вот только не знаю как подключить к dle

DLE
14 лет назад
waraon
51 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Спс. работает очень быстро корректно объясняет. справился без доступа к фтп и админкам просто и доступно объяснил что куда воткнуть.
Все ок! Рекомендую.

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markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад