Имеется сайт на DLE (версия не помню какая, но старая, года 2007 по-моему) Требуется доработать поиск на сайте: 1) Поиск должен искать только в заголовке (названии) новости, а не ...
Установить на dle
Установить на dle сайт Fast Traffic Trader 2 точнее объяснить куда там вот это вставить.
Цитата:
На индексной странице необходимо поставить специальный код для подсчета трафика.
Вставьте in.php в Ваши страницы между и
Сам скрипт установлен вот только не знаю как подключить к dle
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