Имеется сайт на DLE (версия не помню какая, но старая, года 2007 по-моему) Требуется доработать поиск на сайте: 1) Поиск должен искать только в заголовке (названии) новости, а не ...
Парсинг в XLS + JPG. 170 000 лотов. PHP.
Парсинг в XLS + JPG. 170 000 лотов. PHP.
Задача:
1. Спарсить все объекты по категориям, с фотками с проекта Cian.ru
ТЗ дано ниже.
2. Лайт-вариант: спарсить только телефоны по категориям, указанным ниже.
Итог отдаётся:
XLS по нескольким 2 категориям/ 7 подкатегориям (из-за разницы структуры таблиц в исходниках).
В таблицах, помимо исходных данных, добавить столбец с именами фотографий, если они имеются у лота, через запятую в соотв. ячейке строки лота.
Исходный ресурс для обработки: http://www.cian.ru/
Регионы:
1. Москва (90362) http://www.cian.ru/?region=1
2. Московская область (77322) http://www.cian.ru/?region=2
Разделы, которые требуются:
1. Аренда недвижимости
1.1. Один файл:
Однокомнатные квартиры (7392)
Двухкомнатные квартиры (12190)
Трехкомнатные квартиры (10291)
Четырехкомнатные квартиры (4208)
Пятикомнатные квартиры (1224)
Многокомнатные квартиры (651)
Комнаты (7210)
Сезонные квартиры (311)
Квартиры посуточно (1818)
1.2. Один файл:
Коттеджи посуточно (4)
Дома коттеджи таунхаусы (183)
1.3. Один файл:
Нежилые помещения (17503)
2. Продажа недвижимости
2.1. Один файл:
Однокомнатные квартиры (4403)
Двухкомнатные квартиры (5804)
Трехкомнатные квартиры (5955)
Четырехкомнатные квартиры (2175)
Пятикомнатные квартиры (723)
Многокомнатные квартиры (423)
Квартиры в новостройках (2301)
Комнаты (799)
Доли в квартирах (192)
2.2. Один файл:
Земельные участки (69)
Дома коттеджи таунхаусы (167)
2.3. Один файл:
Нежилые помещения (6619)
3. Работа в недвижимости
3.1. Один файл:
Вакансии агентств (537)
Итого:
Две глобальные категории: Москва и Мо.
В них 7 подкатегорий/ файлов XLS/CSV
Для каждой подкатегории своя папка с фотографиями.
Имена фоток делать уникальными, т.е. даже если фотки из разных категорий/ подкатегорий будут все в одной папке, чтобы не произошло замены.
Т.е. На выходе: 14 файлов с XLS + 14 папок с фотками.
Ссылки для ознакомления:
1. Продажа в Москве: http://www.cian.ru/cat.php?deal_type=2
2. Аренда в Москве: http://www.cian.ru/cat.php?p=1&type=4&totime=-1&order=4&p=1&type=0
3. Пример карточки объекта с фотками: http://www.cian.ru/showphoto.php?id_flat=6173836
Пример итогового файла во вложении.
В личку прошу не писать.
Отвечать в тендере максимально-детально, с вопросами, бюджетом, сроками работы, заполняя соотв. ячейки.
Указать, какой вариант можете реализовать.
Парсинг желательно реализовать на PHP, т.к. страниц много и парсить надо в несколько потоков, чтобы это не заняло пол-дня. Есть хостинг под эти цели.
Оплата WMR до указанного в тендере бюджета.
Заявки фрилансеров
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