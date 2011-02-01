Парсинг в XLS + JPG. 170 000 лотов. PHP.

Задача:

1. Спарсить все объекты по категориям, с фотками с проекта Cian.ru

ТЗ дано ниже.

2. Лайт-вариант: спарсить только телефоны по категориям, указанным ниже.

Итог отдаётся:

XLS по нескольким 2 категориям/ 7 подкатегориям (из-за разницы структуры таблиц в исходниках).

В таблицах, помимо исходных данных, добавить столбец с именами фотографий, если они имеются у лота, через запятую в соотв. ячейке строки лота.

Исходный ресурс для обработки: http://www.cian.ru/

Регионы:

1. Москва (90362) http://www.cian.ru/?region=1

2. Московская область (77322) http://www.cian.ru/?region=2

Разделы, которые требуются:

1. Аренда недвижимости

1.1. Один файл:

Однокомнатные квартиры (7392)

Двухкомнатные квартиры (12190)

Трехкомнатные квартиры (10291)

Четырехкомнатные квартиры (4208)

Пятикомнатные квартиры (1224)

Многокомнатные квартиры (651)

Комнаты (7210)

Сезонные квартиры (311)

Квартиры посуточно (1818)

1.2. Один файл:

Коттеджи посуточно (4)

Дома коттеджи таунхаусы (183)

1.3. Один файл:

Нежилые помещения (17503)

2. Продажа недвижимости

2.1. Один файл:

Однокомнатные квартиры (4403)

Двухкомнатные квартиры (5804)

Трехкомнатные квартиры (5955)

Четырехкомнатные квартиры (2175)

Пятикомнатные квартиры (723)

Многокомнатные квартиры (423)

Квартиры в новостройках (2301)

Комнаты (799)

Доли в квартирах (192)

2.2. Один файл:

Земельные участки (69)

Дома коттеджи таунхаусы (167)

2.3. Один файл:

Нежилые помещения (6619)

3. Работа в недвижимости

3.1. Один файл:

Вакансии агентств (537)

Итого:

Две глобальные категории: Москва и Мо.

В них 7 подкатегорий/ файлов XLS/CSV

Для каждой подкатегории своя папка с фотографиями.

Имена фоток делать уникальными, т.е. даже если фотки из разных категорий/ подкатегорий будут все в одной папке, чтобы не произошло замены.

Т.е. На выходе: 14 файлов с XLS + 14 папок с фотками.

Ссылки для ознакомления:

1. Продажа в Москве: http://www.cian.ru/cat.php?deal_type=2

2. Аренда в Москве: http://www.cian.ru/cat.php?p=1&type=4&totime=-1&order=4&p=1&type=0

3. Пример карточки объекта с фотками: http://www.cian.ru/showphoto.php?id_flat=6173836

Пример итогового файла во вложении.

В личку прошу не писать.

Отвечать в тендере максимально-детально, с вопросами, бюджетом, сроками работы, заполняя соотв. ячейки.

Указать, какой вариант можете реализовать.

Парсинг желательно реализовать на PHP, т.к. страниц много и парсить надо в несколько потоков, чтобы это не заняло пол-дня. Есть хостинг под эти цели.

Оплата WMR до указанного в тендере бюджета.