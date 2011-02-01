Парсер для сайта зайцев нет

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  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок254 просмотра

Требуется парсер для извлечения следующих данных в текстовый файл, примерно такого вида.

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Rain Catchers (Ловцы Дождя) - Пышка 25.01.11 192 5.34 Мб 03:42

Syntheticsax - Deepest blue feat Syntheticsax - Give it away (radio edit) 14.01.11 320 11.47 Мб 04:46

Dan Balan и Вера Брежнева - Лепестками слез 30.10.10 128 3.33 Мб 03:28

Dj Miller - Club london (club mix) 25.12.10 128 4.00 Мб 04:09

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От вас стоимость работы и сроки.

14 лет назад
ramiras777
Кирилл 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров