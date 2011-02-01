Доделать сайт на drupal 6

Есть текст. Который пользователи вводят на сайте. В тексте есть буквы, цифры, точки, запятые и т.д. Словом обычный текст. Иногда пользователи забывают добавлять пробелы между точкой и запятой. Тогда надо исправлять такие ситуации: ...