Сделать или подобрать "плагин" для WordPress

Всем привет. Требуется человек, который хорошо разбирается с wordpress, чтобы написать плагин и помочь с некоторыми моментами.

От плагина требуется, чтобы на главной странице выводилась пару предложений последних постов. Примерно как это сделано http://seriali.su/ внизу...

Т.е. в плагине я выбираю категорию из которой брать посты. И на главной выводятся анонсы последних статей из выбранной категории.

Я уже видел где-то видел похожий плагин, но не могу найти. Думаю что человек, который дружит с этой CMS, это не составит большого труда.

Сразу пишем цену.