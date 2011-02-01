Сделать или подобрать "плагин" для WordPress

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Закрыт3 заявки186 просмотров

Всем привет. Требуется человек, который хорошо разбирается с wordpress, чтобы написать плагин и помочь с некоторыми моментами.

От плагина требуется, чтобы на главной странице выводилась пару предложений последних постов. Примерно как это сделано http://seriali.su/ внизу...

Т.е. в плагине я выбираю категорию из которой брать посты. И на главной выводятся анонсы последних статей из выбранной категории.

Я уже видел где-то видел похожий плагин, но не могу найти. Думаю что человек, который дружит с этой CMS, это не составит большого труда.

Сразу пишем цену.

WordPress
14 лет назад
SanchezBoy
Александр 
33 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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