Написать простой автокликер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок349 просмотров

Нужно написать автокликер

Особенности:

1. поддержка проксей http/socks

2. возможность указывать таймаут кликанья:)

3. работа через встроенный браузер

Кликер должен переходить на сайт - кликать(возможно в разные места(чередуя), менять проксю и по новой.

Детали готов обсудить при личной переписке.

Людей без отзывов и со свежей регистрацией, а так же "занятых" параллельными проектами просьба не беспокоить.

Срок выполнения 2-3 дня.

14 лет назад
1Deagle
Костя 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$50
4 дня
Отличный кодер, справился с поставленной задачей. Продолжаем работать.
Хороший, надежный заказчик с четкими требованиями и благоприятными условиями.

Заявки фрилансеров

Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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