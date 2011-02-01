Минимальный набор возможностей: 1. нахождение друзей друзей 2. возможность выставления оценки
Веб-опросник + отчеты /доработка движка Limesurvеy
Разработать сайт, который позволят ежемесячно проводить опрос сотрудников компании по опроснику стандартной структуры, накапливать результаты опросов и генерировать онлайн отчеты.
Уже есть экспериментальная версия сайта на базе LimeSurvey 1.90+ с шаблоном опросника в нужном стиле, который имеет нужные функции. Нужно сделать к нему упрощенный интерфейс и несколько отчетов. Или сделать на другой платформе, если это быстрее и проще.
Основными пользователями сервиса будут руководители различных компаний. Они должны иметь возможность с помощью простого интерфейса
1) редактировать вопросы опросника для своей компании, не меняя его структуры
2) определять список респондентов, которым будет разослано приглашение заполнить опросник онлайн
3) просматривать отчеты стандартной формы на основе базового статистического анализа ответов
Подробнее во вложении.
От Вас ожидается:
- время и готовность реализовать проект в короткие сроки (3 недели)
- ваш опыт работы с подобными проектами
- идеи по поводу того, хотите ли Вы использовать существующую LimeSurvey платформу или другую
- будете ли Вы заинтересованы в будущем в более крупной разработке и технической поддержке клиентов
Бюджет обсуждается в зависимости от предлагаемого варианта решения. Предлагайте.
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