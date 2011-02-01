Приложение для Vkontakte.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка166 просмотров

Минимальный набор возможностей:

1. нахождение друзей друзей

2. возможность выставления оценки

14 лет назад
choko
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров