Требуется сделать сайт для фирмы динитрол.рф . Направленность :продажа антикор веществ для авто Главное что нужно - это каталог ( виртуал март или подобный). Покупки через интеренет совершаться не будут, нужно просто, что то ...
Импорт товаров в интернет-магазин на WordPress
Нужен знаток платформы вордпресс, который сможет показать и, собственно, загрузить товары в интернет-магазин из прайс-листа.
Образец прайс-листа в приложении.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Разработать сайт, который позволят ежемесячно проводить опрос сотрудников компании по опроснику стандартной структуры, накапливать результаты опросов и генерировать онлайн отчеты. Уже есть экспериментальная версия сайта на базе LimeSurvey 1.90+ с шаблоном ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Здравствуйте,на сайте cms4.prgmm.ru необходимо слева для консультантов показывать их статус icq в режиме он лайн. Знаю что есть готовые скрипты,приветствуются такие скрипты Необходимо,предоставить такой скрипт и подключить его Жду ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Минимальный набор возможностей: 1. нахождение друзей друзей 2. возможность выставления оценкиЗакрыт14 лет назад
- $50
На два одинаковых OSC необходимо установить и настроить аддон для купонов http://addons.oscommerce.com/info/4269Закрыт14 лет назад
- $50
Нужно написать автокликер Особенности: 1. поддержка проксей http/socks 2. возможность указывать таймаут кликанья:) 3. работа через встроенный браузер Кликер должен переходить на сайт - кликать(возможно в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $30
Требуется выполнить работу по сайту : откорректировать работу поиска на сайте , настроить "облако тегов", изменить некоторые шрифты. Сайт не возможно редактировать в режиме конструктора (WYSIWYG), только HTML, нужно и это устранить. Возможно долгосрочное сотрудничество. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
1. кнопка подгрузки вложений при заказе товара в Virtuemart 2. изменение кол товара в корзине при переходе на следующий шаг оформления заказа, Virtuemart 3. установка фотогалереи Phoca Gallery Прошу ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Неообходимо научить скрипт http://xav.com/scripts/search/ нормально работать с русскими шрифтами. При индексировании сайта в кирилице с utf-8 кодировкой работает не корректно.Закрыт14 лет назад
Всем привет. Требуется человек, который хорошо разбирается с wordpress, чтобы написать плагин и помочь с некоторыми моментами. От плагина требуется, чтобы на главной странице выводилась пару предложений последних постов. Примерно как это ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад