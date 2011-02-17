Требуется сделать сайт для фирмы динитрол.рф . Направленность :продажа антикор веществ для авто Главное что нужно - это каталог ( виртуал март или подобный). Покупки через интеренет совершаться не будут, нужно просто, что то ...
Скрипт для статуса ICQ online, ofline.
Здравствуйте,на сайте cms4.prgmm.ru
необходимо слева для консультантов показывать их статус icq в режиме он лайн.
Знаю что есть готовые скрипты,приветствуются такие скрипты
Необходимо,предоставить такой скрипт и подключить его
Жду Ваших предложений !
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