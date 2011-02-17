Скрипт для статуса ICQ online, ofline.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки150 просмотров

Здравствуйте,на сайте cms4.prgmm.ru

необходимо слева для консультантов показывать их статус icq в режиме он лайн.

Знаю что есть готовые скрипты,приветствуются такие скрипты

Необходимо,предоставить такой скрипт и подключить его

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14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

fedorenkosergiy
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
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fedorenkosergiy
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад