Проблема с отображением товаров в Virtuemart

Необходимо в кратчайшие сроки устранить проблему с отображением товаров в одной из категорий.

Суть проблемы:

Имеется магазин (dirtysouthshop.com), в нем есть категория товаров Блинги "Кресты" - в ней находятся опубликованные 177 товаров. И сегодня они перестали просто отображаться в данной категории... Захожу в админку - там все нормально, указанно, что все товары на месте и опубликованы... а на сайте они не отображаются....

Еще вчера все работало абсолютно нормально...

Насколько я понял сейчас, проблема в кол-ве товаров в данной категории, т.к. при перемещении половины товаров из этой категории в другую - они отображаются... а при переносе ВСЕХ товаров - опять не показывает....

Изменил максимальное кол-во добавляемых товаров в категории с 200 до 1000 - без результатов...

Вобщем нужно решить данный вопрос так, чтобы он больше никогда не возникал. Рассмотрю любые Ваши предложения.