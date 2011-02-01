Требуется сделать сайт для фирмы динитрол.рф . Направленность :продажа антикор веществ для авто Главное что нужно - это каталог ( виртуал март или подобный). Покупки через интеренет совершаться не будут, нужно просто, что то ...
Форум для сайта на движке DLE
Здраствуйте, нужно сделать красивый форум для сайта, сайт на тематику "Аниме"
Категории, разделы и т.д я предоставлю нужно сделать только красивый дизайн форума и прикрепить его к сайту.
писать в ICQ 203два35
Сайт - http://naruto-star.ru/
На всякий случай прикрепленный файл
Заявки фрилансеров
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