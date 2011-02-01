Форум для сайта на движке DLE

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Закрыт4 заявки178 просмотров

Здраствуйте, нужно сделать красивый форум для сайта, сайт на тематику "Аниме"

Категории, разделы и т.д я предоставлю нужно сделать только красивый дизайн форума и прикрепить его к сайту.

писать в ICQ 203два35

Сайт - http://naruto-star.ru/

На всякий случай прикрепленный файл

DLE
14 лет назад
luzhanskii
Дмитрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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