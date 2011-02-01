Здравствуйте !

Надо написать скрипт (XML ) на урон, до браузерной игры.Игра DarkOrbit

http://de.darkorbit.bigpoint.com .

И скрипт должен работать с помощью программы W.P.

(Wicked Patcher http://saur.x33.ru/ ).Почему W.P. так как может для некоторых неизвестно ( что эта прога выхватывает протоколы браузерной игры и делает те изменения (определённые функции)в которых будет написано в скип те XML Более подробные требования скрипта в приватном сообщении ,

время выполнения скрипта по Вашему расположению временем