Необходимо перенести приложение с фейсбука в немецкую соц сеть. апи нужно изучить , если не знакомы,и впоследствии перенести. кто готов - пишите
Скрипт XML
Здравствуйте !
Надо написать скрипт (XML ) на урон, до браузерной игры.Игра DarkOrbit
http://de.darkorbit.bigpoint.com .
И скрипт должен работать с помощью программы W.P.
(Wicked Patcher http://saur.x33.ru/ ).Почему W.P. так как может для некоторых неизвестно ( что эта прога выхватывает протоколы браузерной игры и делает те изменения (определённые функции)в которых будет написано в скип те XML Более подробные требования скрипта в приватном сообщении ,
время выполнения скрипта по Вашему расположению временем
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