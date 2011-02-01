Перенос приложения с фейсбука

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка116 просмотров

Необходимо перенести приложение с фейсбука в немецкую соц сеть. апи нужно изучить , если не знакомы,и впоследствии перенести.

кто готов - пишите

14 лет назад
profidiz
Петр 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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