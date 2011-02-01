1.Нужно исправить порядок сортировки квартир(кнопка бизнес и де люкс) на сайте ukr-hospitality. com/index.php?action=searchresults

Кратко: при выборе квартир-всегда есть вверху над списком квартир кнопка бизнес и де люкс, так вот при нажатии на любую из них-отображаются все квартиры например де люкс-и Киева и Одессы..а нужно чтоб отображалось пошагово-вот это подробно расписано в т.з, которое приложено.

2.При выборе раздела (вверху фиолетовая кнопка) "вопрос ответ", уже находясь в разделе не работает соседняя кнопка

"отправить запрос" ( становится не кликабельна)

Оплата по выполнению на кошелек исполнителя.

Пожалуйста указывайте стоимость(адекватную :) и сроки.