Требуется сделать сайт для фирмы динитрол.рф . Направленность :продажа антикор веществ для авто Главное что нужно - это каталог ( виртуал март или подобный). Покупки через интеренет совершаться не будут, нужно просто, что то ...
Нужно исправить порядок сортировки
1.Нужно исправить порядок сортировки квартир(кнопка бизнес и де люкс) на сайте ukr-hospitality. com/index.php?action=searchresults
Кратко: при выборе квартир-всегда есть вверху над списком квартир кнопка бизнес и де люкс, так вот при нажатии на любую из них-отображаются все квартиры например де люкс-и Киева и Одессы..а нужно чтоб отображалось пошагово-вот это подробно расписано в т.з, которое приложено.
2.При выборе раздела (вверху фиолетовая кнопка) "вопрос ответ", уже находясь в разделе не работает соседняя кнопка
"отправить запрос" ( становится не кликабельна)
Оплата по выполнению на кошелек исполнителя.
Пожалуйста указывайте стоимость(адекватную :) и сроки.
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