Довести чат до ума

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки168 просмотров

Нужно довести чат PCPIN Chat до ума. Точнее :

1. Оформить Дизайн ( внешне приукрасить )

2. Сделать так чтобы корректно отображался во всех браузерах

3.Добавить функции

4. Ваши предложения по улучшению и усовершенствованию чата.

Прошу писать сразу сколько будет стоить работа и сроки ее выполнения. Спасибо

14 лет назад
GDIturbo
Василий 
42 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

RUgaleFF
33 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней
Спасибо за отличную работу. Рекомендую как специалиста высочайшего класса . Сразу понял что я хочу и как все должно выглядеть .Работу проделал в кратчайший срок , постоянно получал отчеты о проделанной работе . Приятно было работать с Анатолием .Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо и Удачи!
Весьма приятный заказчик. Работа была в срок оплачена с предоплатой в 40% и ещё с верхом в 20%. Было очень приятно с Вами работать. Надеюсь, наше сотрудничество не ограничится одним проектом

Заявки фрилансеров

RUgaleFF
33 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад