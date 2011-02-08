Довести чат до ума

Спасибо за отличную работу. Рекомендую как специалиста высочайшего класса . Сразу понял что я хочу и как все должно выглядеть .Работу проделал в кратчайший срок , постоянно получал отчеты о проделанной работе . Приятно было работать с Анатолием .Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо и Удачи!