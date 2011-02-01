Парсер досок объявлений php, mysql

1. Парсер 100-300 досок

2. Слова запросы металл, лес и тд и сложные запросы с 2-3 слов

3. Ежедневно отборка и отбраковка вчерашних объявлений

4. Отчет в аксес или ексель с указанием доски на email

5. Отчет с указание тел, объявлением,именем, датой, имеил и если есть сайт - в отчете должны быть только свежие объявления.

6. Пример досок украина промышленная и украинская доска объявлений

Итог

Пользуясь программой в указанное время вижу перед собой отчет со свежими

объявлениями со всех нужных досок согласно слов запросов