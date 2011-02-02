Модуль – доставка почтой РФ для Prestashop

Нужен модуль автоматически расчитывающий стоимость доставки, используя сервисы Почты России.

В функционале модуля нужно иметь возможность указывать точку отправления (вероятно с индексом) и добавочную стоимость задаваемую в админке,но не показывающую что есть накрутка клиенту. Добавочная стоимость просто прибавляется к конечной итоговой стоимости. Может задаватся как целым числом, так и в процентном соотношении от стоимости заказа.

CMS Prestashop 1.3.1.1

Цена, сроки.