Нужен сайт на Ruby-on-Rails

Ищется ответственный RoR программист для создания каталога фильмов и дальнейшего сотрудничества.

Бюджет - 3000 руб, срок - 2 недели.

Структура сайта.

1. Главная страница.

На главной странице выводится 10 фильмов, у которых наибольший ранг (поле – rank, таблица Films в БД). 6 фильмов с наибольшим рангом более крупные, 4 фильма – второстепенные – более мелкие. Дизайн резиновый.

2. Страница жанра

На данной странице выводится список поджанров и список фильмов определённого жанра.

3. Страница поджанра

На данной странице выводится список фильмов определённого поджанра, например:

4. Страница каталога

На данной странице выводится список всех фильмов.

5. Страница фильма

На данной странице выводится основная информация о фильме.

6. Страница года (фильм)

На данной странице выводится список фильмов по алфавиту, выпущенных в указанном году

7. Страница список тегов

На странице выводится список тегов

8. Страница тег

На данной странице выводится список фильмов с указанным тегом.

9. Страница список персон

На данной странице выводится список актёров (режиссёров, сценаристов) по алфавиту .

10. Страница персоны

Данная страница предоставляет все данные о персоне

11. Страница поиска

Администраторский интерфейс

Возможность редактирования/добавления каждого объекта (т.е. фильм, жанр, поджанр, тег, страна, персона).