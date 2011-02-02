В общем нужно отвязать тему от ссылок. Немного покопавшись понял что править нужно functions.php и header.php в functions.php нашел функции отвечающие за вывод ссылок ...
Нужен сайт на Ruby-on-Rails
Ищется ответственный RoR программист для создания каталога фильмов и дальнейшего сотрудничества.
Бюджет - 3000 руб, срок - 2 недели.
Структура сайта.
1. Главная страница.
На главной странице выводится 10 фильмов, у которых наибольший ранг (поле – rank, таблица Films в БД). 6 фильмов с наибольшим рангом более крупные, 4 фильма – второстепенные – более мелкие. Дизайн резиновый.
2. Страница жанра
На данной странице выводится список поджанров и список фильмов определённого жанра.
3. Страница поджанра
На данной странице выводится список фильмов определённого поджанра, например:
4. Страница каталога
На данной странице выводится список всех фильмов.
5. Страница фильма
На данной странице выводится основная информация о фильме.
6. Страница года (фильм)
На данной странице выводится список фильмов по алфавиту, выпущенных в указанном году
7. Страница список тегов
На странице выводится список тегов
8. Страница тег
На данной странице выводится список фильмов с указанным тегом.
9. Страница список персон
На данной странице выводится список актёров (режиссёров, сценаристов) по алфавиту .
10. Страница персоны
Данная страница предоставляет все данные о персоне
11. Страница поиска
Администраторский интерфейс
Возможность редактирования/добавления каждого объекта (т.е. фильм, жанр, поджанр, тег, страна, персона).
Заявки фрилансеров
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