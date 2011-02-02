Аналог редтрам, мастергид. Демо: http://info24news.ru Требуется дописать: 1. Вшить полноценный конструктор тизеров (информеров) со статистикой обмена. (исходник STG есть)с возможностью настройки получил/отдал CTR (статистика и настройка в админке)с обменом ...
Отвязать тему wordpress от лишних ссылок
В общем нужно отвязать тему от ссылок.
Немного покопавшись понял что править нужно
functions.php и header.php
в functions.php нашел функции отвечающие за вывод ссылок
if (!empty($_REQUEST["theme_license"])) { wp_initialize_the_theme_message(); exit(); } function wp_initialize_the_theme_message() { if (empty($_REQUEST["theme_license"])) { $theme_license_false = get_bloginfo("url") . "/index.php?theme_license=true"; echo ""; exit(); } else { echo ("
All the links in the footer should remain intact. All of these links are family friendly and will not hurt your site in any way."); } }
и
function wp_initialize_the_theme_finish() { $uri = strtolower($_SERVER["REQUEST_URI"]); if(is_admin() || substr_count($uri, "wp-admin") > 0 || substr_count($uri, "wp-login") > 0 ) { /* */ } else { $l = 'Designed by: Wordpress Templates | Thanks to Wicked Calgary, Keith Urban Tour and College Football Schedule'; $f = dirname(__file__) . "/footer.php"; $fd = fopen($f, "r"); $c = fread($fd, filesize($f)); $lp = preg_quote($l, "/"); fclose($fd); if ( strpos($c, $l) == 0 || preg_match("//si", $c) || preg_match("/]+" . $lp . ".*)\?>/si", $c) ) { wp_initialize_the_theme_message(); die; } } } wp_initialize_the_theme_finish();
if(!function_exists('get_sidebars')) {
function get_sidebars()
{
wp_initialize_the_theme_load();
get_sidebar();
}
}
если их удалить ругается header.php
как я понял нужно удалить эти функции
{ if (!function_exists("wp_initialize_the_theme_load") || !function_exists("wp_initialize_the_theme_finish")) { wp_initialize_the_theme_message(); die; } }
но сам сделать не могу
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