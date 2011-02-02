Разработка сайта компании на MOD-X

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки110 просмотров

Имеем:

1. Дизайн в PSD

2. Подробное ТЗ

Необходимо:

1. Реализовать функционал ТЗ средствами CMS Mod-X

2. Сверстать и интегрировать дизайн

14 лет назад
Jtr
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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