Галерея на Flash.

Что нужно:

Идём сюда : http://www.enzoani.com/main.html

затем ------> COLLECTIONS ----->2011

Интересует левая часть галереи список записей (фоток, товаров) будет на уровень выше.

Управление картинкой должно остаться как есть, кроме кнопки "распечатать" и "обновить" они не нужны.

Смотрим макет в приложении.

Сроки сильно урезаны, если у вас параллельно есть работа, лучше не беритесь.

Консультация с программистом для утверждения вида xml файла для подгрузки картинок с БД.

От вас:

1) Цена / минимальный срок

2) Контакт (icq, skype)

3) Быть на связи.