Скрипт QIWI

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Закрыт2 заявки120 просмотров

На странице ввода вводится : номер телефона, провайдер, логин, сумма

проверяется наличее в БД логин и провайдер

выставляется счет на номер

проверяется статус счета

если оплачин

сохроняется в одельном файле выгледит протокол: дата,номер тел., логин, провайдер, сумма

и POST отправка

api.satgate.net/methods/m... тут описана АPI

переменая dstacctid должен быть тот логин который оплатил

amount должна быть в долорах указана а не в рублях

в Админ панели

Добовлят :логин, провайдер,емаил,адрес,телефон,фио,номер кошелька, пароль кошелька, время существование счета

Изменять :логин, провайдер,емаил,адрес,телефон,фио ,номер кошелька, пароль кошелька, время существование счета

Удалять :логин, провайдер,емаил,адрес,телефон,фио,номер кошелька, пароль кошелька, время существование счета

14 лет назад
aleks0722
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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