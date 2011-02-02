Короткие блоки-скрипты

Требуется программист для написания небольших, но многочисленных блоков. Работа удалённая. Обеспечу постановкой задачи. Задачи сами по себе простые, я мог бы и сам написать - но катастрофически не хватает времени. Режим работы - общаемся по Skype, обсудили - сделали. Хочу сразу сказать - это не глобальное написание/разработка системы... Мне просто нужен помощник. С другой стороны - не в моих правилах обижать людей - но и желательно, чтобы люди понимали - я знаком с рынком :-)

Оплата - по договорённости.

Платить буду за каждый блок и сразу.

ЭТО ПОДРАБОТКА - А НЕ ПОСТОЯННАЯ РАБОТА.

Технологии : PHP, JavaScript, CSS возможно HTML5. Естественно MySql :-)