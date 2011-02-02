Необходимо подключить не работающие поля, селекты, чекбоксы, дописать их в проверку. Возможно доработать вывод проверки, сделать подсвечивание полей, вместо того, что есть. На данный момент в форме работают только поля ...
Спарсить каталог
Желательно знание CMS Drupal
Есть каталог запчастей http://www.avtoall.ru/acat/index.php . Его необходимо спарсить на Друпал-сайт. Drupal 6.
Каталог не весь, а только Сельхозтехника, Спецтехника, Двигатели (эти 3 раздела).
Подробнее: http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=166&group=3 - вот это будет отдельная нода. Нужно будет сохранить структуру иерархии (либо термины, либо nodereference).
Отдельный вопрос: http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=166&group=3 - сколько будет стоить также спарсенную картинку вставлять в такую рамочку с возможностью увеличения и с ярлычками?
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