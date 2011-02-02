Доработать php форму отправки данных на e-mail

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки183 просмотра

Необходимо подключить не работающие поля, селекты, чекбоксы, дописать их в проверку.

Возможно доработать вывод проверки, сделать подсвечивание полей, вместо того, что есть.

На данный момент в форме работают только поля Name: * Email: * Message:

PHP
14 лет назад
ororoshka
Алексей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Vovanada
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Поставленная задача доработки формы, была выполнена успешно и в заданный срок. В ходе работы, были доработаны импровизационные моменты с моей стороны, выходящие за рамки задания. Приятное и адекватное рабочее общение, без интернет жаргона.
все ок

Заявки фрилансеров

Vovanada
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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