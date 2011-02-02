Надо удобно генерировать документы на русском языке. Тексты, таблицы, картинки Есть несколько библиотек, но ищется своя обертка, максимальноудобная для использования
Доработать php форму отправки данных на e-mail
Необходимо подключить не работающие поля, селекты, чекбоксы, дописать их в проверку.
Возможно доработать вывод проверки, сделать подсвечивание полей, вместо того, что есть.
На данный момент в форме работают только поля Name: * Email: * Message:
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