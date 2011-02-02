Корректировка и размещение WP темы для тур. фирмы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок115 просмотров

1. Требуется помощь и краткое обучение по размещению, выбранной мною темы wordpress ARTHEMIA, на хостинге.

2. Начальное, тестовое, хотя бы частичное, наполнение этой темы.( с консультациями)

Тема выбрана для тур-агентства. Человек , который будет заниматься наполнением сайта контентом имеется.

Есть большое желание разобраться , как всё это делается.

WordPress
14 лет назад
bass_off
50 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Листающаяся книга на основе Flex book component

    $50

    Задачу для Flash|Flex программиста. Есть бесплатный компонент готовый http://www.rubenswieringa.com/blog/flex-book-component-beta Нужно на его основе создать книжку в SWF на 5-20 страниц. Страницы будут простыми графическими элементами - картинками. Все слайды-страницы уже есть в формате ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Спарсить каталог

    Желательно знание CMS Drupal Есть каталог запчастей http://www.avtoall.ru/acat/index.php . Его необходимо спарсить на Друпал-сайт. Drupal 6. Каталог не весь, а только Сельхозтехника, Спецтехника, Двигатели (эти 3 раздела). Подробнее: http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=166&amp;group=3 - ...

    DrupalPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработать php форму отправки данных на e-mail

    $5

    Необходимо подключить не работающие поля, селекты, чекбоксы, дописать их в проверку. Возможно доработать вывод проверки, сделать подсвечивание полей, вместо того, что есть. На данный момент в форме работают только поля ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Генерация PDF из Java

    Надо удобно генерировать документы на русском языке. Тексты, таблицы, картинки Есть несколько библиотек, но ищется своя обертка, максимальноудобная для использования

    Java
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт QIWI

    $20

    На странице ввода вводится : номер телефона, провайдер, логин, сумма проверяется наличее в БД логин и провайдер выставляется счет на номер проверяется статус счета если оплачин ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Короткие блоки-скрипты

    Требуется программист для написания небольших, но многочисленных блоков. Работа удалённая. Обеспечу постановкой задачи. Задачи сами по себе простые, я мог бы и сам написать - но катастрофически не хватает времени. Режим работы - общаемся по ...

    CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль – доставка почтой РФ для Prestashop

    Нужен модуль автоматически расчитывающий стоимость доставки, используя сервисы Почты России. В функционале модуля нужно иметь возможность указывать точку отправления (вероятно с индексом) и добавочную стоимость задаваемую в админке,но не показывающую что ...

    PrestaShop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сайт на Ruby-on-Rails

    $100

    Ищется ответственный RoR программист для создания каталога фильмов и дальнейшего сотрудничества. Бюджет - 3000 руб, срок - 2 недели. Структура сайта. 1. Главная ...

    Ruby
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад