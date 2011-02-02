Корректировка и размещение WP темы для тур. фирмы

1. Требуется помощь и краткое обучение по размещению, выбранной мною темы wordpress ARTHEMIA, на хостинге.

2. Начальное, тестовое, хотя бы частичное, наполнение этой темы.( с консультациями)

Тема выбрана для тур-агентства. Человек , который будет заниматься наполнением сайта контентом имеется.

Есть большое желание разобраться , как всё это делается.