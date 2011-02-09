Необходимо починить и перенести уже плохо работающий сайт сделанный на старой Joomla на Joomla последней версии.
Системы управления (CMS)8 заявок
Закрыт
11 лет назад
Необходимо починить и перенести уже плохо работающий сайт сделанный на старой Joomla на Joomla последней версии.
Обновить действующий сайт akvilonrostov.ru. Сделать его красивее и немного функциональнее. Проконсультировать по дальнейшему использованию. Помочь в размещении на оплаченном мною хостинге sweb.ru. В дальнейшем, есть еще несколько более интересных ...
1. Требуется помощь и краткое обучение по размещению, выбранной мною темы wordpress ARTHEMIA, на хостинге. 2. Начальное, тестовое, хотя бы частичное, наполнение этой темы.( с консультациями) Тема выбрана для тур-агентства. Человек ...