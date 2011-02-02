Листающаяся книга на основе Flex book component

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки120 просмотров

Задачу для Flash|Flex программиста.

Есть бесплатный компонент готовый http://www.rubenswieringa.com/blog/flex-book-component-beta

Нужно на его основе создать книжку в SWF на 5-20 страниц. Страницы будут простыми графическими элементами - картинками. Все слайды-страницы уже есть в формате jpg

14 лет назад
Siter
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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