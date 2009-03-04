Есть канал видео-тестов автомобилей InfoCar.ua: https://www.youtube.com/infocartv Решили переводить ролики для англоязычной аудитории. Нужен перевод с русского на английский и качественная озвучка — начитка текстов ведущих. Длительность роликов — от 10 до 30 минут. Готовы предоставлять все монологи ведущих в ...
- Переводы19 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем привет! Наша компания занимается съемкой потребительских тестов автомобилей. Вот канал на ютьюбе: http://www.youtube.com/user/infocartv Решили попробовать переводить тесты на английский язык. Хотим прицениться и выбрать партнера. Итак нужно переводить и озвучивать 20-ти минутные ролики про автомобили в один ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
Для автомобильного портала www.infocar.ua планируется запись полупрофессиональных сюжетов об автомобилях, тест-драйвов. Необходимо разработать короткое видео-вступление и завершение со звуком длительностью до 10 секунд (встпуление) и до 5 секунд (завершение). Примеры: http://www.youtube.com/watch?v=w1Ay5lHPebI http://www.youtube.com/watch?v=Yc0HsiVjs3k http://www.youtube.com/watch?v=ine4tYDD3qM http://www.youtube.com/watch?v=k2CNVTYO7xA Требования к ролику 1. Должен содержать: логотип сайта, адрес ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт11 лет назад
Интересует разработка и размещение на itunes приложения для iPhone. Это будет приложение для посетителей автомобильного портала. Основные функции: 1. поиск объявлений на сайте (по XML) Аналог: http://avtobazar.ua/iphone/ 2. чтение новостей. Аналог: http://korrespondent.net/iphone_app/promo 3. поиск в базе и чтение ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужны 5 аудио роликов по 5 секунд с приветствием и фоновой музыкой в стиле "Вы позвонили в магазин шин Инфокар. Дождитесь ответа менеджера" и т.д. Хотим выбрать голоса из предложенных рассматриваем и женские и мужские На фон хотим поставить приятные ...Озвучивание1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Задачу для Flash|Flex программиста. Есть бесплатный компонент готовый http://www.rubenswieringa.com/blog/flex-book-component-beta Нужно на его основе создать книжку в SWF на 5-20 страниц. Страницы будут простыми графическими элементами - картинками. Все слайды-страницы уже есть в формате jpgВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть такая задачка: 1. Есть файлик colors_infocar.swf, который подгружает в себя другой файлик dacia_logan.swf 2. В файлик dacia_logan.swf есть мувиклип car а в нем битмап - кузов машинки. 3. После подгрузки файлика dacia_logan.swf меняется размер мувика в нем ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1200
В холдинг популярных веб-ресурсов (тематика: автомобили, мобильная связь) требуется WEB-программист высокого уровня с большим опытом на постоянную перспективную работу в офисе в Киеве. Требования: PHP, Ajax, MySQL, HTML на высоком уровне. Креативность мышления. Желание находить нестандартные ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Стоит задача - создание уникального образа робота, как лица интернет проекта :). Проект автомобильной тематики. Планируется продвижение сайта и для этого необходим живой, запоминаающийся, уникальный образ человекоподобного робота-андроида, который в дальнейшем будет использоваться как ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $250
Необходимо проработать дизайн сайта по заданной сетке (расположение меню, текстов, элементов страници). Тоесть расположение большитсва элементов зафиксировано, необходимо поработать над цветами. дизайном шапки, форматированием контента, шрифтами логотипом сайта, цветовая гамма и т.д. Все-таки хотим чтобы это был ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать страницу с формой добавления объявления на сайт для WAP бразуеров в мобильных телефонах. Несколько полей, несколько полей со списком и кнпока добавить :)Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуется баннер-мейкер. Баннера автомобильной тематики. В среднем - 10-15 баннеров в месяц. Сроки от 2 до 7 дней. Обязательно наличие портфолио. Креативность и качество выполнения. 50 у.е. за баннер - дорого. Наши баннера - http://www.autobiz.net.ua/banners.html нужно ...Баннеры38 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Компания АвтоБиз (www.autobiz.net.ua) объявляет открытый тендер на редизайн автомобильного портала InfoCar.com.ua (www.InfoCar.com.ua) - 3-ий по популярности автопортал Украины. Требования: 1. Портальный дизайн - без flash, небольшой вес, желательно - белый фон области контента. 2. Желательно ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт17 лет назад