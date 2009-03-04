Есть такая задачка: 1. Есть файлик colors_infocar.swf, который подгружает в себя другой файлик dacia_logan.swf 2. В файлик dacia_logan.swf есть мувиклип car а в нем битмап - кузов машинки. 3. После подгрузки файлика dacia_logan.swf меняется размер мувика в нем ...