Siter

Павел Кащук Siter

 
38 летУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевод на англ. и озвучка видео-тестов автомобилей

    Есть канал видео-тестов автомобилей InfoCar.ua: https://www.youtube.com/infocartv Решили переводить ролики для англоязычной аудитории. Нужен перевод с русского на английский и качественная озвучка — начитка текстов ведущих. Длительность роликов — от 10 до 30 минут. Готовы предоставлять все монологи ведущих в ...

    HTML
    Переводы19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод и озвучка автомобильных тест-драйвов

    Всем привет! Наша компания занимается съемкой потребительских тестов автомобилей. Вот канал на ютьюбе: http://www.youtube.com/user/infocartv Решили попробовать переводить тесты на английский язык. Хотим прицениться и выбрать партнера. Итак нужно переводить и озвучивать 20-ти минутные ролики про автомобили в один ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вступительная заставка для видеосюжетов

    Для автомобильного портала www.infocar.ua планируется запись полупрофессиональных сюжетов об автомобилях, тест-драйвов. Необходимо разработать короткое видео-вступление и завершение со звуком длительностью до 10 секунд (встпуление) и до 5 секунд (завершение). Примеры: http://www.youtube.com/watch?v=w1Ay5lHPebI http://www.youtube.com/watch?v=Yc0HsiVjs3k http://www.youtube.com/watch?v=ine4tYDD3qM http://www.youtube.com/watch?v=k2CNVTYO7xA Требования к ролику 1. Должен содержать: логотип сайта, адрес ...

    HTML
    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка приложеня под iPhone

    Интересует разработка и размещение на itunes приложения для iPhone. Это будет приложение для посетителей автомобильного портала. Основные функции: 1. поиск объявлений на сайте (по XML) Аналог: http://avtobazar.ua/iphone/ 2. чтение новостей. Аналог: http://korrespondent.net/iphone_app/promo 3. поиск в базе и чтение ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Запись голоса для автоответчика в магазин

    Нужны 5 аудио роликов по 5 секунд с приветствием и фоновой музыкой в стиле "Вы позвонили в магазин шин Инфокар. Дождитесь ответа менеджера" и т.д. Хотим выбрать голоса из предложенных рассматриваем и женские и мужские На фон хотим поставить приятные ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Листающаяся книга на основе Flex book component

    $50

    Задачу для Flash|Flex программиста. Есть бесплатный компонент готовый http://www.rubenswieringa.com/blog/flex-book-component-beta Нужно на его основе создать книжку в SWF на 5-20 страниц. Страницы будут простыми графическими элементами - картинками. Все слайды-страницы уже есть в формате jpg

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Allow Smoothing средствами Action Script

    $10

    Есть такая задачка: 1. Есть файлик colors_infocar.swf, который подгружает в себя другой файлик dacia_logan.swf 2. В файлик dacia_logan.swf есть мувиклип car а в нем битмап - кузов машинки. 3. После подгрузки файлика dacia_logan.swf меняется размер мувика в нем ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Опытный PHP-программист

    $1200

    В холдинг популярных веб-ресурсов (тематика: автомобили, мобильная связь) требуется WEB-программист высокого уровня с большим опытом на постоянную перспективную работу в офисе в Киеве. Требования: PHP, Ajax, MySQL, HTML на высоком уровне. Креативность мышления. Желание находить нестандартные ...

    PHPMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нарисовать робота

    Стоит задача - создание уникального образа робота, как лица интернет проекта :). Проект автомобильной тематики. Планируется продвижение сайта и для этого необходим живой, запоминаающийся, уникальный образ человекоподобного робота-андроида, который в дальнейшем будет использоваться как ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта Кредос

    $250

    Необходимо проработать дизайн сайта по заданной сетке (расположение меню, текстов, элементов страници). Тоесть расположение большитсва элементов зафиксировано, необходимо поработать над цветами. дизайном шапки, форматированием контента, шрифтами логотипом сайта, цветовая гамма и т.д. Все-таки хотим чтобы это был ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • WAP-страничка

    Нужно сделать страницу с формой добавления объявления на сайт для WAP бразуеров в мобильных телефонах. Несколько полей, несколько полей со списком и кнпока добавить :)

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Баннер-мейкер

    Для постоянного сотрудничества требуется баннер-мейкер. Баннера автомобильной тематики. В среднем - 10-15 баннеров в месяц. Сроки от 2 до 7 дней. Обязательно наличие портфолио. Креативность и качество выполнения. 50 у.е. за баннер - дорого. Наши баннера - http://www.autobiz.net.ua/banners.html нужно ...

    Баннеры38 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редизайн авто-портала InfoCar

    $250

    Компания АвтоБиз (www.autobiz.net.ua) объявляет открытый тендер на редизайн автомобильного портала InfoCar.com.ua (www.InfoCar.com.ua) - 3-ий по популярности автопортал Украины. Требования: 1. Портальный дизайн - без flash, небольшой вес, желательно - белый фон области контента. 2. Желательно ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
DarCheVi
Дарья 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Запись голоса для автоответчика в магазин
Спасибо за интересное и положительное сотрудничество! За своевременную оплату (и предоплату!), четко поставленную задачу и исключительно приятное деловое общение.
Задача выполнена "как по маслу" :) Утром деньги - вечером ролики. В сумме заняло сутки. Мы мега довольны. Быстрое, качественно, оптимально по цене
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