Вылечить Flash-загрузчик в Wordpress 2.9.2

После переноса сайта на другой сервер (на том же хостинге) флеш загрузчик перестал работать.

Но он перестал работать только на моем компьютере. Заходит админ хоста из под линукса - все работает.

Т.к. кроме переноса сайта, над ним велись еще и работы, попробовал перенести сайт на другой хостинг - все работает. На другом сайте с аналогичным движком тоже все ок. У себя чистил кеш, менял браузер, безрезультатно. Обычный загрузчик работает. Помогите найти причину.