Вылечить Flash-загрузчик в Wordpress 2.9.2

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Закрытнет заявок63 просмотра

После переноса сайта на другой сервер (на том же хостинге) флеш загрузчик перестал работать.

Но он перестал работать только на моем компьютере. Заходит админ хоста из под линукса - все работает.

Т.к. кроме переноса сайта, над ним велись еще и работы, попробовал перенести сайт на другой хостинг - все работает. На другом сайте с аналогичным движком тоже все ок. У себя чистил кеш, менял браузер, безрезультатно. Обычный загрузчик работает. Помогите найти причину.

WordPress
14 лет назад
oz-style
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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