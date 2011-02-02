Создание ява-приложения
Вылечить Flash-загрузчик в Wordpress 2.9.2
После переноса сайта на другой сервер (на том же хостинге) флеш загрузчик перестал работать.
Но он перестал работать только на моем компьютере. Заходит админ хоста из под линукса - все работает.
Т.к. кроме переноса сайта, над ним велись еще и работы, попробовал перенести сайт на другой хостинг - все работает. На другом сайте с аналогичным движком тоже все ок. У себя чистил кеш, менял браузер, безрезультатно. Обычный загрузчик работает. Помогите найти причину.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется человек для постоянной сдельной работы по созданию сайтов-сателлитов, в обязанности входит: – Верстка дизайн макета сайта (дизайн для каждого сайта предоставляется) – Установка сайта на хостинг (сайты без ...Закрыт14 лет назад
- $250
======================================== Дано: ======================================== - Готовый PHP-движок, который использует Smarty и файлы, для того, чтобы показывать информацию. ======================================== Требуется: ======================================== - Сделать автономный скрипт администрирования, который позволил ...Закрыт14 лет назад
Здраствуйте, мне нужны изменение на сайте (сайт на prestashop) 1. Регистрация: поменять поля вместо стандартных сделать: Мобильный телефон:* E-mail для уведомлений:* Индекс: Город:* Улица:* Номер дома/Строение:* ...Закрыт14 лет назад
Необходимо в Virtuemart назначит нескольким группам отображать цены на товары, в Virtuemart по умолчанию возможно только для одной группы выбрать.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть текстовый документ в котором содержуть строки следующего содержания: 0|Nokia X6|smartphone| 1|Nokia 6100|phone| При переходе по сслылке type.php?type=smartphone попадаем на страницу type.php со следующим PHP кодом который выводит все записи ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте. Есть русскоязычный сайт-визитка на HOST CMS. Есть уже перевод. Нам нужно сделать соответствующий переход с русской страницы на другую, и чтобы можно было редактировать их в админке, а также создавать новые ...Закрыт14 лет назад
Для сайта bestpereezd.ldm-co.ru/, нужно разработать простой компонент для связки шапки сайта (jquery) и Joomla 1.5. В админке, для задания полл-ователем определенных параметров, компонент должен выглядить примерно следующим образом: clip2net.com/clip/m68876/... ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Подбор дисков на авто. Вступление Существует множество автомобилей и множество дисков. Каждый автомобиль имеет свои характеристики колес, аналогично каждый диск имеет свои параметры. На одни автомобиль подходят одни диски, на другой ...Закрыт14 лет назад
Имеем: 1. Дизайн в PSD 2. Подробное ТЗ Необходимо: 1. Реализовать функционал ТЗ средствами CMS Mod-X 2. Сверстать и интегрировать дизайнВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад