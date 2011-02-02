Создание ява-приложения
Создание сайтов-сателлитов
Требуется человек для постоянной сдельной работы по созданию сайтов-сателлитов, в обязанности входит:
– Верстка дизайн макета сайта (дизайн для каждого сайта предоставляется)
– Установка сайта на хостинг (сайты без CMS, но с использованием PHP)
– Наполнение сайта текстовыми материалами (в данном случае тексты песен, дискографии муз. групп)
Оплата зависит от количества страниц на сайте, в среднем трудозатраты на 1 сайт, по моим расчетам составляют 1-2 рабочих дня, при этом оплата порядка 900-1000 рублей за сайт.
Более подробная информация при личной беседе. Указывайте icq для связи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здраствуйте, мне нужны изменение на сайте (сайт на prestashop) 1. Регистрация: поменять поля вместо стандартных сделать: Мобильный телефон:* E-mail для уведомлений:* Индекс: Город:* Улица:* Номер дома/Строение:* ...Закрыт14 лет назад
Необходимо в Virtuemart назначит нескольким группам отображать цены на товары, в Virtuemart по умолчанию возможно только для одной группы выбрать.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть текстовый документ в котором содержуть строки следующего содержания: 0|Nokia X6|smartphone| 1|Nokia 6100|phone| При переходе по сслылке type.php?type=smartphone попадаем на страницу type.php со следующим PHP кодом который выводит все записи ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте. Есть русскоязычный сайт-визитка на HOST CMS. Есть уже перевод. Нам нужно сделать соответствующий переход с русской страницы на другую, и чтобы можно было редактировать их в админке, а также создавать новые ...Закрыт14 лет назад
Для сайта bestpereezd.ldm-co.ru/, нужно разработать простой компонент для связки шапки сайта (jquery) и Joomla 1.5. В админке, для задания полл-ователем определенных параметров, компонент должен выглядить примерно следующим образом: clip2net.com/clip/m68876/... ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $1000
Подбор дисков на авто. Вступление Существует множество автомобилей и множество дисков. Каждый автомобиль имеет свои характеристики колес, аналогично каждый диск имеет свои параметры. На одни автомобиль подходят одни диски, на другой ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Имеем: 1. Дизайн в PSD 2. Подробное ТЗ Необходимо: 1. Реализовать функционал ТЗ средствами CMS Mod-X 2. Сверстать и интегрировать дизайнВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Что нужно: Идём сюда : http://www.enzoani.com/main.html затем ------> COLLECTIONS ----->2011 Интересует левая часть галереи список записей (фоток, товаров) будет на уровень выше. Управление картинкой должно остаться как есть, кроме ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
1. Требуется помощь и краткое обучение по размещению, выбранной мною темы wordpress ARTHEMIA, на хостинге. 2. Начальное, тестовое, хотя бы частичное, наполнение этой темы.( с консультациями) Тема выбрана для тур-агентства. Человек ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад