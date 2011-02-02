Создание сайтов-сателлитов

Требуется человек для постоянной сдельной работы по созданию сайтов-сателлитов, в обязанности входит:

– Верстка дизайн макета сайта (дизайн для каждого сайта предоставляется)

– Установка сайта на хостинг (сайты без CMS, но с использованием PHP)

– Наполнение сайта текстовыми материалами (в данном случае тексты песен, дискографии муз. групп)

Оплата зависит от количества страниц на сайте, в среднем трудозатраты на 1 сайт, по моим расчетам составляют 1-2 рабочих дня, при этом оплата порядка 900-1000 рублей за сайт.

Более подробная информация при личной беседе. Указывайте icq для связи.