Приватно для dmitron74

Задачу для Flash|Flex программиста. Есть бесплатный компонент готовый http://www.rubenswieringa.com/blog/flex-book-component-beta Нужно на его основе создать книжку в SWF на 5-20 страниц. Страницы будут простыми графическими элементами - картинками. Все слайды-страницы уже есть в формате ...