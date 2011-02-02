Поставить английскую версию

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Закрытнет заявок98 просмотров

Здравствуйте.

Есть русскоязычный сайт-визитка на HOST CMS. Есть уже перевод. Нам нужно сделать соответствующий переход с русской страницы на другую, и чтобы можно было редактировать их в админке, а также создавать новые русские страницы и привязывать их в английским.

Ничего сложного.

Спасибо.

14 лет назад
alikfeld
Гость 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-1)

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