Создание ява-приложения
PHP - определенное количество записей на странице.
Есть текстовый документ в котором содержуть строки следующего содержания:
0|Nokia X6|smartphone|
1|Nokia 6100|phone|
При переходе по сслылке type.php?type=smartphone попадаем на страницу type.php со следующим PHP кодом который выводит все записи где есть слово smartphone:
foreach (file('mobil.txt') as $d) {
$dd = explode('|', $d);
if (preg_match("/".$type."/i", $dd[2])) {
echo "".$dd[1]."
";
}
}
Прикрепил файл который осуществляет похожее действие.
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