PHP - определенное количество записей на странице.

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Закрытнет заявок59 просмотров

Есть текстовый документ в котором содержуть строки следующего содержания:

0|Nokia X6|smartphone|

1|Nokia 6100|phone|

При переходе по сслылке type.php?type=smartphone попадаем на страницу type.php со следующим PHP кодом который выводит все записи где есть слово smartphone:

foreach (file('mobil.txt') as $d) {

$dd = explode('|', $d);

if (preg_match("/".$type."/i", $dd[2])) {

echo "".$dd[1]."
";

}

}

Прикрепил файл который осуществляет похожее действие.

PHP
14 лет назад
xratio
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

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