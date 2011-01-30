Здравствуйте! Нужен рерайт описаний фильмов, 10 фильмов в день. Цена обгаваривается.
- $50Копирайтинг57 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужно привлечь активных пользователей на сайт, которые будут загружать на сайт видео, фото. Для начало нужно привлечь 500-100 активных пользователей. Указывайте цену.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нжна баха в виде текстого файла со всеми артистами (певцами) России (Украина, ...). Текстовый файл должен быть следующего содержимого: |Имя|Настоящее имя|адрес на фото (не менее 120 x 190) в формате jpg|Карьера|Рост|Дата ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть текстовый документ в котором содержуть строки следующего содержания: 0|Nokia X6|smartphone| 1|Nokia 6100|phone| При переходе по сслылке type.php?type=smartphone попадаем на страницу type.php со следующим PHP кодом который выводит все записи ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте уважаемые. Нужен парсер XML на PHP. Нужно спарсить этот XML файл (http://dircash.com/xml_movie.php), и сохронить картинки в каталог, а данные в текстовый документ. Все очень просто для того кто занет свою работу.Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад