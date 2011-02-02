Создание ява-приложения
Изменения на сайте
Здраствуйте, мне нужны изменение на сайте (сайт на prestashop)
1. Регистрация: поменять поля вместо стандартных сделать:
Мобильный телефон:*
E-mail для уведомлений:*
Индекс:
Город:*
Улица:*
Номер дома/Строение:*
Квартира/ Офис:*
Доп. информация:
2. Способ доставки (убрать фразу про соглашение):
-Курьерская доставка
Срок доставки до 3 дней
Стоимость 250.00
Доставка заказа до дверей в удобное для вас время и место.
-Почта России
Срок доставки до 10 дней
Стоимость 0.00
Отправка заказа по тарифам почты России. Для того, чтобы узнать стоимость, свяжитесь с нашими консультантами.
-Самовывоз (для Москвы и Новосибирска)
Срок доставки до 3 дней
Стоимость 0.00
Самовывоз из пунктов выдачи заказов: Москва: Мажоров переулок, д. 10/1 Новосибирск: Большевистская, д. 101
-Доставка курьером по России (EMS)
Срок доставки от 3 до 11 дней
Стоимость 0.00
Курьерская доставка по городам России с помощью службы EMS (калькулятор http://emspost.ru/) или по звонку нашему консультанту
-Транспортная компания
Стоимость 0.00
Отлично подходит для крупногобаритных и тяжелых грузов. Отправла производится ТК "Деловые линии".
3. Оплата (отмечается так же как и в доставке галочкой, не нужно чтоб сам счет выписывал или через webmoney оплачивал, тольковыбор оплаты):
-Наличными при получении (только для самовывоза и доставки курьером)
Возможна только для курьерской доставки по Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску.
- Сбербанк
Оплата по квитанции в любом отделении банка.
- Оплата через платежную систему Яндекс.Деньги.
- Оплата через платежную систему WebMoney.
4. Чтобы заказ приходил на почту
Заявки фрилансеров
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