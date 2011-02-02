Изменения на сайте

Здраствуйте, мне нужны изменение на сайте (сайт на prestashop)

1. Регистрация: поменять поля вместо стандартных сделать:

Мобильный телефон:*

E-mail для уведомлений:*

Индекс:

Город:*

Улица:*

Номер дома/Строение:*

Квартира/ Офис:*

Доп. информация:

2. Способ доставки (убрать фразу про соглашение):

-Курьерская доставка

Срок доставки до 3 дней

Стоимость 250.00

Доставка заказа до дверей в удобное для вас время и место.

-Почта России

Срок доставки до 10 дней

Стоимость 0.00

Отправка заказа по тарифам почты России. Для того, чтобы узнать стоимость, свяжитесь с нашими консультантами.

-Самовывоз (для Москвы и Новосибирска)

Срок доставки до 3 дней

Стоимость 0.00

Самовывоз из пунктов выдачи заказов: Москва: Мажоров переулок, д. 10/1 Новосибирск: Большевистская, д. 101

-Доставка курьером по России (EMS)

Срок доставки от 3 до 11 дней

Стоимость 0.00

Курьерская доставка по городам России с помощью службы EMS (калькулятор http://emspost.ru/) или по звонку нашему консультанту

-Транспортная компания

Стоимость 0.00

Отлично подходит для крупногобаритных и тяжелых грузов. Отправла производится ТК "Деловые линии".

3. Оплата (отмечается так же как и в доставке галочкой, не нужно чтоб сам счет выписывал или через webmoney оплачивал, тольковыбор оплаты):

-Наличными при получении (только для самовывоза и доставки курьером)

Возможна только для курьерской доставки по Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску.

- Сбербанк

Оплата по квитанции в любом отделении банка.

- Оплата через платежную систему Яндекс.Деньги.

- Оплата через платежную систему WebMoney.

4. Чтобы заказ приходил на почту