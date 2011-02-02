Есть работающий сайт на друпале. Будет создан новый дизайн с сохранением компановки и блоков. Единственное что добавится это старая цена зачеркнута и написана новая у товаров. Задача прикрутить новый дизайн к имеющемуся друпалу, базе товаров ...
Импорт товаров в интернет-магазин
Требуется перенести каталог товаров из одного интернет-магазина в VirtueMart.
Название, артикул, краткое описание, полное описание, изображение, цена, урл.
Около 600 товаров.
Заявки фрилансеров
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