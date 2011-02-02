Прикрутить дизайн к Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки92 просмотра

Есть работающий сайт на друпале. Будет создан новый дизайн с сохранением компановки и блоков. Единственное что добавится это старая цена зачеркнута и написана новая у товаров. Задача прикрутить новый дизайн к имеющемуся друпалу, базе товаров и прочему.

Drupal
14 лет назад
Amend
Денис 
52 года
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Был
6 лет назад

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adok_one
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня

Заявки фрилансеров

adok_one
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад