Форма отправки с функционалом

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок121 просмотр

В общем должна быть примерно такая форма отправки как в приложении.

Файл который загрузит пользователь будет в архивированном формате (zip/rar).

Этот файл который загрузит пользователь должен будет сохраниться на локальном сервере(виртуальном хостинге) и на удаленном сервере (например путем ftp), и на почту владельца должно прийти уведомление о полученном заказе.

14 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Прикрутить дизайн к Drupal

    Есть работающий сайт на друпале. Будет создан новый дизайн с сохранением компановки и блоков. Единственное что добавится это старая цена зачеркнута и написана новая у товаров. Задача прикрутить новый дизайн к имеющемуся друпалу, базе товаров ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интеграция Битрикса с 1С Предприятие

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Существует интернет-магазин на CMS 1C-Bitrix. Необходима интеграция с 1С. Есть следующие задачи: 1) В 1с задавать скидки для различных групп пользователей (по каждому ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вылечить Flash-загрузчик в Wordpress 2.9.2

    После переноса сайта на другой сервер (на том же хостинге) флеш загрузчик перестал работать. Но он перестал работать только на моем компьютере. Заходит админ хоста из под линукса - все работает. Т.к. ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайтов-сателлитов

    Требуется человек для постоянной сдельной работы по созданию сайтов-сателлитов, в обязанности входит: – Верстка дизайн макета сайта (дизайн для каждого сайта предоставляется) – Установка сайта на хостинг (сайты без ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать систему администрирования для движка

    $250

    ======================================== Дано: ======================================== - Готовый PHP-движок, который использует Smarty и файлы, для того, чтобы показывать информацию. ======================================== Требуется: ======================================== - Сделать автономный скрипт администрирования, который позволил ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изменения на сайте

    Здраствуйте, мне нужны изменение на сайте (сайт на prestashop) 1. Регистрация: поменять поля вместо стандартных сделать: Мобильный телефон:* E-mail для уведомлений:* Индекс: Город:* Улица:* Номер дома/Строение:* ...

    PrestaShop
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • PHP - определенное количество записей на странице.

    Есть текстовый документ в котором содержуть строки следующего содержания: 0|Nokia X6|smartphone| 1|Nokia 6100|phone| При переходе по сслылке type.php?type=smartphone попадаем на страницу type.php со следующим PHP кодом который выводит все записи ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поставить английскую версию

    Здравствуйте. Есть русскоязычный сайт-визитка на HOST CMS. Есть уже перевод. Нам нужно сделать соответствующий переход с русской страницы на другую, и чтобы можно было редактировать их в админке, а также создавать новые ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад