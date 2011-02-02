Форма отправки с функционалом

В общем должна быть примерно такая форма отправки как в приложении.

Файл который загрузит пользователь будет в архивированном формате (zip/rar).

Этот файл который загрузит пользователь должен будет сохраниться на локальном сервере(виртуальном хостинге) и на удаленном сервере (например путем ftp), и на почту владельца должно прийти уведомление о полученном заказе.