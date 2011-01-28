Найти и удалить вредоносный скрипт

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Завершен12 заявок323 просмотра

Добрый день. Хакеры взломали сайт seis mo net . ru (без пробелов), и теперь там всякая ерунда отображается.

Нужно удалить этот скрипт, вернуть сайту было лицо и проконсультировать насчет укрепления защиты сайта.

14 лет назад
tglife
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Pa6oTHu4er
Вячеслав 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличный программист, все сделал точно и вовремя. Хорошо проанализировал сайт, удалил вирусы, вернул в рабочее состояние. Спасибо!
С Анатолием приятно было сотрудничать. Вежливый заказчик, оплата по факту.

Заявки фрилансеров

Pa6oTHu4er
Вячеслав 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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