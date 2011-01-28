Напарсить товар для наполнения магазина на cs-cart. Отдать результаты роботы в файле БД формата магазина+сам парсер. http://www.cs-cart.com/ напарсили , запихнули в движек магазин-демо версия скачивается с сайта производителя, мы проверили онлайн и ...
Найти и удалить вредоносный скрипт
Добрый день. Хакеры взломали сайт seis mo net . ru (без пробелов), и теперь там всякая ерунда отображается.
Нужно удалить этот скрипт, вернуть сайту было лицо и проконсультировать насчет укрепления защиты сайта.
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