Настройка Deep Focus под WordPress

Доброго времени суток!

Необходимо настроить DeepFocus под WordPress.

Не получается настроить фотогалерею:

внизу: www.elegantthemes.com/pre...

Также, в java-scripts этой галереи (FancyBox) нужно отключить возможность переходить по картинке на страницу – только увеличивать.

Нужно убрать навигацию большой центральной картинки, расположенной над галереей.

WordPress Версия 3.0.4, Deep Focus 2.0, FancyBox for WordPress 2.7.2 установлены.

Пожалуйста, в предложениях, укажите срок настройки и стоимость.