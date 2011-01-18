Настройка Deep Focus под WordPress

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Завершен2 заявки120 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо настроить DeepFocus под WordPress.

Не получается настроить фотогалерею:

внизу: www.elegantthemes.com/pre...

Также, в java-scripts этой галереи (FancyBox) нужно отключить возможность переходить по картинке на страницу – только увеличивать.

Нужно убрать навигацию большой центральной картинки, расположенной над галереей.

WordPress Версия 3.0.4, Deep Focus 2.0, FancyBox for WordPress 2.7.2 установлены.

Пожалуйста, в предложениях, укажите срок настройки и стоимость.

JavaWordPress
14 лет назад
amk1come
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

silenoz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-2)
14 лет назад
$20
1 день
Быстро и качественно выполнил работу. При случае, обязательно прибегну к его услугам. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

silenoz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов(-2)
14 лет назад

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