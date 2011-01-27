Наполнение магазина на cs-cart, парсинг источника

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Завершен2 заявки151 просмотр

Напарсить товар для наполнения магазина на cs-cart.

Отдать результаты роботы в файле БД формата магазина+сам парсер.

http://www.cs-cart.com/

напарсили , запихнули в движек магазин-демо версия скачивается с сайта производителя, мы проверили онлайн и если все ок оплатили/передача нам БД.

парсим с учетом разбора описания на характеристики для фильтров/выборки - как на я.маркете.

14 лет назад
logik_q
Vitaliy 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$300
5 дней
Сделано все как нужно и даже чут-чуть лучше. -Быстро ориентируется в задачах и приоритетах. -Незадает лишних вопросов. -Как и положено, присутствует после продажный сюппорт. Думаю еще буду работать с данным исполнителем.
Виталий - надежный партнер. Выражаю благодарность за четкую постановку задачи, помощь в тестировании и разумное отношение к багам. Оплата получена в полностью и без задержек. Изменения в ТЗ были оплачены дополнительно, без сюрпризов вроде "это же само собой разумеется". Спасибо за отличное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Tkachenko
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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