Наполнение магазина на cs-cart, парсинг источника

Напарсить товар для наполнения магазина на cs-cart.

Отдать результаты роботы в файле БД формата магазина+сам парсер.

http://www.cs-cart.com/

напарсили , запихнули в движек магазин-демо версия скачивается с сайта производителя, мы проверили онлайн и если все ок оплатили/передача нам БД.

парсим с учетом разбора описания на характеристики для фильтров/выборки - как на я.маркете.