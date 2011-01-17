Скрипт фотоэффектов

Нужен скрипт для сайта-сервиса фотоэффектов.

Действия в сервисе очень простые:

1. пользователь загружает свою фотографию или несколько (в зависимости от выбранного коллажа/фотоэффекта)

2. скрипт генерирует фотоколлаж согласно выбранному шаблону

Шаблон представляет из себя PNG-картинку с прозрачными областями для накладывания на загруженную фотографию (загруженные фотографии) и настройками шаблона с указанием размеров и видом деформации исходной фотографии.

Пример сервиса можно посмотреть здесь: ru.picjoke.com

Сам сайт и дизайн не нужен, нужна только разработка скрипта.

Язык скрипта: PHP5

Пишите, пожалуйста, ваши предложения с указанием сроков и ценой, а также план ваших действий по разработке скрипта (от него в первую очередь будет зависеть выбор исполнителя).