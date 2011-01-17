Изменение логотипа на сыром flash макете

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок223 просмотра

http://iskandergaliev.ru/ изменить логотип , на другой. Сегодня, сейчас.

14 лет назад
Tesla18
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Приятно было работать - сделано все оперативно, без лишних воросов, работа понравилась.
Отличный заказчик! Четкое задание и быстрая оплата. Рекомендую работать с Геннадием.

Заявки фрилансеров

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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