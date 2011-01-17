Скрипт региона

Сделать скрипт который можно будет поставить на сайте по выбору региона. Пример http://restoranonline.ru/

При загрузке страницы всплывающее окно выбора с возможностью закрыть, и блок для вставки на сайт. При выборе региона должно перебросить на субдомен.

Инетресует цена и сроки. Срочно