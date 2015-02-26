Сделать несколько доработок в php сайте, несложно

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок323 просмотра

Нужно сделать несколько доработок в php сайт, работы не дольше чем на 1 день. Сайт несложный, код понятный.

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Половину работы сделанно, но всё равно открываю проект заново, так как предидущий исполнитель полностью не справился с заданием.

Нужен человек, который уже делал емайл формы и запросы в базу данных.

1. Нужно сделать и подключить нормальную и защённую емайл форму и подсоеденить её к сайту

2. Нужно минимально расширить функцию поиска на сайте.

PHP
14 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$40
1 день
Рекомендую!
Спасибо приятно было по сотрудничать

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад