Сделать несколько доработок в php сайте, несложно

Нужно сделать несколько доработок в php сайт, работы не дольше чем на 1 день. Сайт несложный, код понятный.

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Половину работы сделанно, но всё равно открываю проект заново, так как предидущий исполнитель полностью не справился с заданием.

Нужен человек, который уже делал емайл формы и запросы в базу данных.

1. Нужно сделать и подключить нормальную и защённую емайл форму и подсоеденить её к сайту

2. Нужно минимально расширить функцию поиска на сайте.