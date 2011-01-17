Нужно сделать несколько доработок в php сайт, работы не дольше чем на 1 день. Сайт несложный, код понятный. -------------------------------------------------------------------- Половину работы сделанно, но всё равно открываю проект заново, так ...
UTorrent WebAPI на JavaScript
Здравствуйте!
Для крупного Open Source проекта требуется реализовать "даунлоудер" через Torrent трекеры. Лучше всего для этого задействовать uTorrent WebAPI.
Всё приложение функционирует на JavaScript через HTA с правами администратора.
Необходимо реализовать функцонал описанный по данной ссылке на JavaScript: http://www.utorrent.com/intl/ru/developers/webapi
Предлагайте свои решения!
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