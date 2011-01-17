UTorrent WebAPI на JavaScript

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Закрыт3 заявки128 просмотров

Здравствуйте!

Для крупного Open Source проекта требуется реализовать "даунлоудер" через Torrent трекеры. Лучше всего для этого задействовать uTorrent WebAPI.

Всё приложение функционирует на JavaScript через HTA с правами администратора.

Необходимо реализовать функцонал описанный по данной ссылке на JavaScript: http://www.utorrent.com/intl/ru/developers/webapi

Предлагайте свои решения!

JavaScript
14 лет назад
alexmator
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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