Нужно сделать несколько доработок в php сайт, работы не дольше чем на 1 день. Сайт несложный, код понятный. -------------------------------------------------------------------- Половину работы сделанно, но всё равно открываю проект заново, так ...
Разработка сайта
Доброго дня!
Необходимо разработать сайт, приветствуйтеся CMF MODx Revo или Evo, но не принципиально. Если Вы сделаете быстрее и качественнее на другой CMS (кроме joomla!) - предлагайте, пожалуйста свои варианты.
Описание функциональности в аттаченном документе.
Разработка дизайна не требуется. Верстка есть. Осталась только интеграция с CMS.
Сроки - до конца этой недели. Бюджет предлагайте. Расчет наличкой (банковский перевод, если не из Харькова) или WM.
По сути проект не сложен - сайт-визитка.
Указывайте, пожалуйста ссылки на проекты из Ваших портфолио, где максимально схожий функционал того, что мне нужно (регистрация пользователей, поиск, новости и тд.)
Жду Ваших ответов.
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