Разработка сайта

Доброго дня!

Необходимо разработать сайт, приветствуйтеся CMF MODx Revo или Evo, но не принципиально. Если Вы сделаете быстрее и качественнее на другой CMS (кроме joomla!) - предлагайте, пожалуйста свои варианты.

Описание функциональности в аттаченном документе.

Разработка дизайна не требуется. Верстка есть. Осталась только интеграция с CMS.

Сроки - до конца этой недели. Бюджет предлагайте. Расчет наличкой (банковский перевод, если не из Харькова) или WM.

По сути проект не сложен - сайт-визитка.

Указывайте, пожалуйста ссылки на проекты из Ваших портфолио, где максимально схожий функционал того, что мне нужно (регистрация пользователей, поиск, новости и тд.)

Жду Ваших ответов.