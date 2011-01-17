Создать модуль для CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки158 просмотров

Нужно собрать из готовых реализаций и дописать.

Суть модуля:

1). Пользователь создает проект с подробным описание, фотографиями и видео.

2). У проекта есть свой счет, пользователи могут положить на него фиксированную или произвольную сумму (Робокасса, Яндекс деньги, смс... и.т.п).

3). Проект создается на определенное время, если за это время проект не собирает установленную при создании проекта сумму, пожертвования возвращаются.

Соответственно нужно создать подобный функционал и подключить платежные системы.

Модуль нужен для одной из cms на ваш выбор - drupal, joomla, social engine. Другие обсуждаются…

Визуально во вложение.

Цены, сроки?

DrupalJoomla
14 лет назад
tiger2011
Иванов 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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