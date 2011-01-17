Создать модуль для CMS

Нужно собрать из готовых реализаций и дописать.

Суть модуля:

1). Пользователь создает проект с подробным описание, фотографиями и видео.

2). У проекта есть свой счет, пользователи могут положить на него фиксированную или произвольную сумму (Робокасса, Яндекс деньги, смс... и.т.п).

3). Проект создается на определенное время, если за это время проект не собирает установленную при создании проекта сумму, пожертвования возвращаются.

Соответственно нужно создать подобный функционал и подключить платежные системы.

Модуль нужен для одной из cms на ваш выбор - drupal, joomla, social engine. Другие обсуждаются…

Визуально во вложение.

Цены, сроки?